Meloni | Raggi deve rimuovere subito lo striscione schifoso esposto a Macro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Il sindacorimuova immediatamente questo schifoal Museo di arte contemporanea di Roma. Non riesco a capacitarmi di come qualcuno abbia potuto autorizzare uno scempio di questa gravita’ all’interno di un museo comunale della Citta’ eterna. Questa vergognaspariree i responsabili siano sanzionati”. È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, postando la foto del manifestoaldi Roma. L'articololoproviene da RomaDailyNews.

