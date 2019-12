Manovra alla prova della fiducia in Senato Stralciata la norma sulla cannabis light

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laarriva oggi inper il decisivo voto di: se passerà, sarà la forma definitivalegge di bilancio, essendo improbabili cambiamentiCamera. Sono una quindicina le modifiche che dovrebbero essere stralciate per inammissibilità. Tra queste ci sono laliberalizzazione, la tobin tax (che introduceva un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazione finanziarie online) e lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022fine del mercato tutelato per l’energia.Le opposizioni hanno accolto con un lungo applauso, nell’aula di Palazzo Madama, l’annuncio da partepresidente Elisabetta Alberti Casellati, delll’innammissibilità per estraneità di materiacontroversache liberalizza la venditacanapa industriale purché ...

borghi_claudio : E meno male che la manovra era stata approvata in commissione... continuano a piovere emendamenti e ad emergere err… - borghi_claudio : Intanto piovono altri 'baggheddi' di emendamenti di maggioranza alla manovra. Piogge di cretinate senza ormai più l… - borghi_claudio : Il diluvio di emendamenti dei relatori alla manovra, peraltro alcuni palesemente inammissibili, che peraltro non sa… -