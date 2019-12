Lazio Hellas Verona | cambia la data UFFICIALE

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, è stata posticipata a mercoledì 5 febbraio 2020 La Lega Serie A ha comunicato una variazione per la partita tra, valevole per la diciassettesima giornata di campionato. La sfida dell’Olimpico è stata posticipata a mercoledì 5 febbraio 2020, anziché mercoledì 8 gennaio 2020. Leggi su Calcionews24.com

PeterFITH : #SerieA TABLE Inter Milan - LEAD BY BETTER GOAL DIFFERENCE Juventus - SIX POINTS AHEAD OF LAZIO Lazio Roma Cagli… - eduronco8 : #SerieA: Fiorentina 1 Inter 1, Roma 3 (Perotti x1) SPAL 1, Milan 0 Sassuolo 0, Juventus 3 Udinesse 1 (Pussetto), Bo… - FaltaTactica2 : #SerieA | Posiciones. 1 Inter 2 Juventus 3 Lazio 4 Roma 5 Cagliari 6 Atalanta 7 Parma 8 Napoli 9 Torino 10 AC Mila… -