Ivrea | esce di prigione ruba un' auto e scappa | preso e rispedito in cella

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pina Francone La vicenda a, in provincia di Torino, dove il detenuto in fuga è stato inseguito e arrestato dai carabinieri Appena uscito di, un ex detenuto ha pensato di tornare alle vecchie e malsane abitudini,ndo un'mobile per tornarsene a casa dopo il periodo trascorso in galera. Già, perché l'uomo voleva fare ritorno in fretta e furia al suo appartamento situato a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino: dunque, l'idea dire una vettura posteggiata in un'area di servizio a due passi dal penitenziario dove era stato recluso, a. Gli è però andata male, visto che una gazzella dell'Arma dei Carabinieri lo ha intercettato lungo la carreggiata della strada provinciale 565, mentre era al volante di una Twingo rossa, il cui furto era stato da poco segnalato alle forze dell'ordine. Immediato è scattato l'inseguimento, con i militari che gli ...

