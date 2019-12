Il tema comune delle migrazioni che lega latitudini diverse

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Migrations” è un’esposizione itinerante, co-prodotta dai tre musei molto differenti tra loro. I direttori - in realtà tre direttrici - di queste istituzioni (due di piccola e la tedesca di media grandezza) lo scorso anno si sono incontrate in occasione di “Palermo capitale della cultura” e hanno deciso di cimentarsi con undi eccezionale attualità come questo. Attraverso le 20 opere realizzate da artisti di nazionalità diversa Castelbuono, Haifa e Düsseldorf esprimono qui punti di vista differenti su unanalizzandone le problematiche a, europee e mediterranee.La prima esposizione è prevista al Museo Civico di Castelbuono in Sicilia (15 dicembre-12 aprile), la seconda nell’israeliano Janco-Dada Museum di Ein Hod (Haifa, maggio-dicembre 2020) e per finire arriva quella dello ...

