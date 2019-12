Del tutto inaspettato il segnale sul jailbreak iOS 13 3 il 16 dicembre per iPhone ed iPad

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ci sono segnali decisamente inattesi oggi 16, per tutti coloro che stanno guardando con interesse il mondo deliOS 13.3. Sono mesi che non ci soffermiamo sulla questione, come potrete notare dal nostro ultimo report sul tema, ma questo lunedì ci sono delle novità rilevanti che potrebbero fare la differenza per il pubblico. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, in modo che tutti siano consapevoli sul modo in cui stia evolvendo questo particolare contesto nello scorcio finale del 2019. Gli ultimissimi segnali suliOS 13.3 Le considerazioni odierne suliOS 13.3 nascono da lavoro portato avanti con il progetto checkra1n, in quanto ora possiamo parlare del pieno supporto al recente aggiornamento di Apple. Siamo arrivati alla compatibilità con iOS 13.3 grazie alla nuova versione 0.9.7 beta, il cui merito principale è quello di portare ...

