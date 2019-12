Cagliari-Lazio 1-2 | Highlights | Voti | Pagelle e Tabellino

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)1-2. Al gol di Simeone in avvio replicano nel finale Luis Alberto e Caicedo Il primo tempo si gioca a ritmi elevatissimi. Le due squadre sono in ottima forma e il campo lo dimostra ulteriormente. Pronti, via e la Sardegna Arena esplode al 6′ per la stoccata vincente di Simeone che, servito da Ionita, … L'articolo1-2:proviene da www.inews24.it.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Cagliari *1-0 Lazio *(Simeone 8‘) #SSFootball - FrancoVerde67 : @Torrenapoli1 La lazio grazie a lotito è ben voluta a differenza nostra. Mi fa piacere per il cagliari è da quando… - lo_masi : Il #Cagliari fa un match intelligente per 80 minuti, evitando di fatto qualsiasi fraseggio letale tra i magici 3 de… -