Sequestro da 30mila euro per addobbi e giochi pirotecnici non a norma (Di domenica 15 dicembre 2019) Sofia Dinolfo I carabinieri del nas hanno sequestrato 800 articoli tra addobbi natalizi, giochi pirotecnici e giocattoli non recanti il marchio di provenienza ed in contrasto con la normativa Ce, sanzioni per il commerciante Ammonta a circa 800 pezzi, per un totale di 30.000 euro, il totale degli oggetti posti a Sequestro dai carabinieri del Nas nei confronti di un commerciante nel corso di un’operazione specifica di controllo sulle merci destinate alle famiglie per gli addobbi natalizi. L’attività in questione è stata posta in essere a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in virtù delle sempre più vicine feste natalizie che inducono molte persone non solo all’acquisto di decorazioni ma anche di giochi pirotecnici per la notte di San Silvestro. Ebbene, i carabinieri della locale compagnia, coadiuvati dai colleghi del Nas di Palermo, hanno svolto una serie di verifiche ...

