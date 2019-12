Milan | Pioli | «Oggi abbiamo creato tantissimo ma serve maggiore precisione»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le parole di Stefanodopo il pareggio delcontro il Sassuolo a San Siro: «» Stefanoha commentato con un pizzico di rammarico il pareggio ottenuto dal suoa San Siro contro il Sassuolo. Le parole del tecnico rossonero a Sky Sport. MATCH – «Potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo convelocità e. Il Sassuolo ci hadifficoltà maavuto tantissime occasioni, era una partita che volevamo e dovevamo vincere. Faremo meglio la prossima» LEAO – «Leao? C’è la possibilità per tutti di essere schierati. Nelle ultime volte che è entrato non aveva inciso,ha fatto bene. Con un po’ più dil’avremmo portata a casa visto che era fondamentale per la nostra classifica» PIATEK – «è stata una partita dispendiosa dal punto di vista fisico.corso molto in ...

AntoVitiello : Il #Milan ha cambiato marcia e pian piano ne sta venendo fuori. Ora è più squadra grazie al buon lavoro di #Pioli.… - acmilan : ??? Coach Pioli's press conference ahead of #BolognaMilan is now LIVE on our App! ?? ??? La conferenza di Mister Piol… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Non esiste un caso #Piatek. #Ibra? Come regalo voglio i tre punti col #Bologna. #Suso a sini… -