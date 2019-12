L’intelligence Usa svela i segreti dietro il 5G di Pechino

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 15 dicembre 2019) Gli Stati Uniti continuano a lanciare l’allarme sulla tecnologia cinese di Huawei e Zte, accusata di essere una vera e propria minaccia alla sicurezza nazionale. Un nuovo rapporto investigativo della Commissione Intelligence ha rivelato particolari inquietanti sulle presunte finalità nascostela tecnologia 5G e le compagnie telefoniche di. Sembrerebbe infatti emergere dal lavoro della Commissione che agenzie d’intelligence ed il partito comunista cinesi siano in partnership con i giganti della telefonia da lungo tempo. Il lavoro d’indagine chiamato “Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and Zte” ha avuto inizio già nel 2012 e prodotto circa 50 pagine di dossier in cui sono contenuti tutti i timori deli servizi Usa. E la pubblicazione di tale report ha inoltre innescato una miriade di azioni ...

