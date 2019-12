Il trailer di No More Heroes III utilizzerebbe degli asset rubati | parte l' accusa di un

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Durante l'evento Game Awards 2019, gli spettatori hanno potuto ammirare, a gran sorpresa, un nuovoper NoIII, l'atteso terzo capitolo della saga di Suda51. Ilin questione era inizialmente mascherato e si pensava volesse pubblicizzare tutt'altro.Il video inizia senza alcun riferimento alla serie di Grasshopper Manufacture, bensì ci presenta un giovane ragazzo, Damon, insieme a Fu, un piccolo alieno atterrato sulla terra. Damon si prende cura di Fu e lo aiuta a ricostruire un razzo per tornare sul suo pianeta, evitando di essere scoperti dagli agenti governativi. Diciamo che, a grandi linee, viene scopiazzata la trama di ET.Il, subito dopo, ci mostra Damon vent'anni dopo che assiste al ritorno di Fu e qui fa una scoperta terrificante: Fu è malvagio e ha intenzione di conquistare la Terra. Ed è proprio in quel momento che fa la sua apparizione Travis ...

NintendoItalia : Travis Touchdown, assassino extraordinaire, fa il suo ritorno a Santa Destroy in No More Heroes 3, in arrivo per… - Eurogamer_it : No More Heroes III: secondo un animatore, l'ultimo trailer nasconderebbe un effetto grafico rubato. #NoMoreHeroesIII - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: No More Heroes 3: pubblicato un nuovo trailer sul titolo in arrivo su Nintendo Switch -