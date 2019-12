Campi Rom | a Torino tutti chiusi

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019) Entro Natale via le prime baracche, quelle dell’insediamento di via Germagnano. Poi, di seguito,gli altri. In cambio saranno avviati percorsi di inclusione sociale: casa, formazione, lavoro. ChiudereRom, e garantire a chi ci vive casa, studio, formazione professionale e lavoro. E’ una sfida importante, che però asono … L'articoloRom: aproviene da www.meteoweek.com.

StampaTorino : Torino, saranno chiusi tutti i campi rom - NelAlici : ?????? si, ma daranno loro le case che spetterebbero di diritto ad altri. Cara Appendino/M5S chi credete di prendere i… - sentinel606 : Torino, saranno chiusi tutti i campi rom - La Stampa -