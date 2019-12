Ascolti TV primetime | 14 dicembre 2019 | Tu Si Que Vales chiude con il 31 3% | Una serata

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 15 dicembre 2019) Glitvdi sabato 14. Nelladi ieri, su Rai1 – dalle 20.43 alle 23.48 – Festa di Natale – Unaper Telethon ha conquistato 2.430.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 – dalle 21.28 all’1.21 – la finale di Tú sí que6 (che ha proclamato vincitrice Enrica Musto) ha raccolto davanti al video 5.151.000 spettatori con uno share del 31.3% (qui glidella finale dello scorso anno). Su Rai2 NCIS 16 ha interessato 1.147.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York ha intrattenuto 1.605.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto 1.500.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 The Jackal totalizza un a.m. di 523.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Atlantide ha registrato 201.000 spettatori ...

