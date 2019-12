Ancona violenta | ghanese stacca a morsi il dito a un commerciante

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Giovanni Giacalone Il fatto è accaduto nel quartiere Piano, zona nota alle cronache per frequenti episodi di degrado e violenza; ilè poi stato rintracciato e arrestato Un cittadinodi 21 anni è entrato, completamente ubriaco, all'interno di un internet point e dopo un litigio degenerato in colluttazione hato ala falange di unal titolare del negozio. Il fattaccio è avvenuto nel pomeriggio di sabato presso un internet point di piazza Ugo Bassi, zona ditristemente nota alle cronache per l'alto tasso di delinquenza e degrado. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione diToday, il soggetto in questione si è presentato quasi in orario di chiusura ma il titolare, vedendolo in forte stato di ebrezza, ha provato ad allontanarlo, cosa poco gradita alche ha prima iniziato a insultare l'uomo per poi aggredirlo; ne è nata una ...

