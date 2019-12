Xbox Series X sarà retrocompatibile con ogni singola generazione Xbox

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Uno dei punti di forza di Microsoft durante l'attualedi console è stato sicuramente l'impegno nel rendere retrocompatibili quanti più titoli360 epossibili. Questa è stata vista come una mossa eccellente da parte dei fan, soprattutto a fronte di una concorrenza dove la retrocompatibilità è stata ignorata per scelta (Playstation) o obblighi di design (Switch).Quando Project Scarlett (ora nota comeX) venne inizialmente annunciata, erano in molti a sperare che questo impegno sulla retrocompatibilità venisse ripreso anche per la next-gen.Ebbene, ora cheX è stata svelata al mondo intero, sappiamo per certo che la next-gen di MicrosoftconOne,360 e, tramite la stessa tecnologia usata nella current-gen. Grazie al software di retrocompatibilità utilizzato daOne, in special modo daOne X, i ...

