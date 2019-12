Siena | morto un neonato di 24 giorni Ipotesi sindrome da morte in culla

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un bimbo di soli 24ieri mattina ad Abbadia San Salvatore, in provincia di. La tragedia poco dopo le sette, quando i genitori avrebbero trovato il piccolo privo di vita nella. Immediato l'allarme al 118 ma a nulla è servito l'intervento, pur tempestivo, dei soccorritori. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo. Stando a quanto riferito dagli uomini dell'Arma non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del piccolo e la suasarebbe riconducibili a cause naturali, molto probabilmente dadain. Sono in corso gli ...

