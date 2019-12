Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli alunni si erano lamentati del, lofatto prima con ilDe Laurentiis, spingendolo a esonerare Ancelotti a dicembre invece di aspettare la fine del campionato per dirsi addio. E lo hanno ripetuto a Rino Gattuso non appena arrivato sulla panchina come nuovo allenatore. Un atto di umiltà, lo definisce, in cui hanno ammesso di aver bisogno di un buone non di un professore universitario come lo era Carlo la squadra si è messa lo stesso a nudo davanti all’erede di Carlo Ancelotti: ammettendo con umiltà d’aver bisogno di une non di un docente universitario, di un fratello maggiore e non di un padre, della carica di un sergente di ferro e non di un leader calmo. Insigne e compagnidel resto già fatto professione di immaturità con Aurelio De Laurentiis, che senza il tracollo in campionato avrebbe rimandato a fine stagione il ...

napolista : Repubblica: i calciatori avevano detto al presidente di volere un maestro e non un docente universitario - ilNapoli… - napolista : Repubblica: con il ritorno al 4-3-3, #Insigne e i suoi compagni non hanno più alibi Allenamenti più lunghi e duri,… - rep_palermo : 'Calciando in rete', piccoli calciatori nel torneo delle associazioni [aggiornamento delle 08:02] -