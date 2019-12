Psg | Blanc | «Ecco cosa serve a Verratti per diventare un top»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’ex allenatore del Paris Saint Germain, Laurent, parla del centrocampista italiano Marco: le sue parole Laurent, ex allenatore del Paris Saint Germain, ha parlato di Marcoa Le Parisien.le sue parole.– «E’ giusto che sia se stesso, ma deve fare le cose con più misura, trovando il giusto equilibrio. E’ un grande giocatore, ma perun top deve fare ancora un po’ di strada. Quando c’ero io avevo il dubbio che non riuscisse ad esplodere perché non aveva trovato un buon partner in mediana, ma adesso ci sono Marquinhos e soprattutto Gueye con i quali si trova molto bene». Leggi su Calcionews24.com

