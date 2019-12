Parlamento | Conte sui cambi di schieramento | “Vanno resi più difficili”

Conte contro i cambi di casacca : “Rendere più difficili passaggi di gruppo in Parlamento” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi gli chiede se sia favorevole a inserire il vincolo di mandato per evitare i cambi di casacca in Parlamento: "Senza mortificare la libertà del singolo sarei per rendere più difficile questi passaggi, sulla base dei regolamenti parlamentari, senza compromettere la libertà del singolo".Continua a leggere

Bilancio Ue - Sassoli boccia i tagli a coesione e sicurezza contenuti nella proposta finlandese : “Intollerabile per tutto il Parlamento” : “Serve un programma di Bilancio Ue ambizioso, mentre la proposta finlandese fotografa l’esistente e per il Parlamento è intollerabile“. Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli boccia il progetto avanzato dalla presidenza di turno di Helsinki che prevede un Bilancio Ue del 2021-2027 pari all’1,07% del Reddito nazionale lordo Ue. La Commissione europea ha chiesto l’1,11%, mentre il Parlamento europeo vuole l’1,3%. ...

Bilancio Ue - Sassoli boccia i tagli a coesione e sicurezza contenuti nella proposta finlandese : “Intollerabile per tutto il Parlamento” : “Serve un programma di Bilancio Ue ambizioso, mentre la proposta finlandese fotografa l’esistente e per il Parlamento è intollerabile“. Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli boccia il progetto avanzato dalla presidenza di turno di Helsinki che prevede un Bilancio Ue del 2021-2027 pari all’1,07% del Reddito nazionale lordo Ue. La Commissione europea ha chiesto l’1,11%, mentre il Parlamento europeo vuole l’1,3%. ...

Bilancio Ue - dopo Conte anche Sassoli boccia la proposta finlandese : “Intollerabile per tutto il Parlamento. Serve programma ambizioso” : “Serve un programma di Bilancio Ue ambizioso, mentre la proposta finlandese fotografa l’esistente e per il Parlamento è intollerabile“. Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli boccia il progetto avanzato dalla presidenza di turno di Helsinki che prevede un Bilancio Ue pari all’1,07% del Reddito nazionale lordo Ue. La Commissione europea ha chiesto l’1,11%, mentre il Parlamento europeo vuole l’1,3%. Nella ...

Manovra - Italia Viva contro le tasse green : vertice a oltranza. Conte sale da Mattarella. In Parlamento sarà corsa contro il tempo : Una paralisi di 48 ore. Ogni buon proposito, ogni promessa, ogni appello a scendere a più miti consigli caduto nel vuoto. Il governo avrebbe dovuto portare la Manovra in Aula, al Senato, lunedì. Invece non accadrà prima di giovedì e sarà ancora più inevitabile la questione di fiducia per far decadere le migliaia di emendamenti, fare presto e poter dare tempo alla Camera di lavorare al testo. La maggioranza giallorossa è finita in un pantano per ...

Fondo salva-Stati - Conte : “Confronto trasparente con cittadini e Parlamento. Difendo gli interessi dell’Italia” : “Prima del prossimo Consiglio europeo ci sarà un passaggio in Parlamento, dunque ci sarà tutto il tempo per un confronto trasparente, come sempre, per riassumere quel che è successo ieri all’Eurogruppo e spiegheremo ai cittadini a che punto è arrivato il negoziato e, nell’ambito delle sue prerogative sovrane, il Parlamento ci darà note d’indirizzo e io procederò con gli altri leader europei per difendere gli interessi ...

Mes - Conte : no contrapposizioni con Di Maio. Deciderà Parlamento : Roma, 3 dic. (askanews) – Nessuna contrapposizione con Di Maio e nessuna divisione nella maggioranza, solo differenti sensibilità su un tema complesso. E’ ancora il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, il tema caldo su cui è chiamato a rispondere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte poco dopo l’arrivo a Londra per il vertice Nato. “Ho letto i giornali di oggi e francamente ho letto una ricostruzione che mi ha ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Mes - gelo Conte - Di Maio : in Parlamento il giorno più lungo del premier : L'informativa urgente sul Fondo Salva Stati alle Camere del presidente del Consiglio Giuseppe Conte crea l'incidente...

Fondo salva-Stati - il discorso integrale di Conte alle Camere : “La posizione dell’Italia coerente con il mandato del Parlamento” : Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alle modifiche del Trattato sul meccanismo Europeo di Stabilità (Roma, lunedì 2 dicembre 2019) Indice: 1. – Premessa. 2. – Ricostruzione del negoziato e della interlocuzione con il Parlamento. 3. – Considerazioni finali. 1. – Premessa. Signor Presidente, gentili deputate e deputati, sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del ...

Ue : Conte - ‘dimostrerò che Parlamento sempre informato su Mes’ : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato, come di seguito dimostrerò”. Lo rivendica il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua ...

Fondo salva-Stati - Conte in Aula : “Parlamento tenuto sempre puntualmente e costantemente aggiornato” : “Sulla riforma del Mes e sulle altre proposte della Commissione europea in merito al completamento dell’Unione economica e monetaria, fin dall’avvio della mia prima esperienza di governo, il Parlamento italiano è stato sempre puntualmente e costantemente tenuto aggiornato“. Lo ha rivendicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio della sua informativa urgente in Aula alla Camera sul Fondo Salva Stati. ...

Mes : duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale : Continua la polemica a distanza tra Salvini e Conte sul Mes. Oggi in Parlamento il faccia a faccia decisivo dopo le minacce di querele e di attacco alla Costituzione. Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) la battaglia a suon di insulti, minacce e illazioni, si fa sempre più accesa. Prima di confrontarsi faccia a faccia […] L'articolo Mes: duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale proviene da ...