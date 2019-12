Mattia Santori | “Si apre una nuova fase delle Sardine”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alla vigilia della manifestazione romanaSardine,è stato ospite della punta di venerdì 13 dicembre di Propaganda Live. Per l’occasione, il leaderSardine bolognesi ha spiegato le fasi del movimento, il futuro e la differenza tra le loro piazze e quelle di Salvini. Le parole di, alla vigilia della manifestazione di Piazza San Giovanni di sabato 14 dicembre, spiega, nel corso dell’ultima puntata di Propaganda Live, la differenza tra la piazza dei sostenitori di Salvini e quellasardine. A tal proposito ha affermato: “Ogni piazza va rispettata. Credo che quando ci siano persone in piazza vada rispettata la loro opinione e probabilmente noi torniamo in piazza proprio perché abbiamo visto quelle piazze che si riempivano con altri messaggi. Anche questo ha scatenato questa reazione”. Per poi sottolineare ...

