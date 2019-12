L’assistente di Google diventa un traduttore vocale in tempo reale

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Grazie a una funzione dedicata, l’assistente dipuòre il nostroin, per parlare facilmente con gli stranieri. Se ci capita spesso di conversare con stranieri ma fatichiamo con le lingue, oppure ci capita la più tipica delle situazioni in cui non riusciamo a capirci con un turista che ci chiede informazioni, il nostro smartphone può trasformarsi facilmente in un, grazie all’assistente di. La nuova modalità trasforma lo smartphone in uninLa modalità interprete è stata resa nota alcuni giorni fa ed è già disponibile per moltissimi utenti. In pratica, grazie alla combinazione di un aggiornamento dell’assistente die un diTranslate, possiamo richiamare il nostro interprete virtuale con un semplice comando. In questo modoTranslate si ...

diconoRoss : È possibile rinominare l'assistente vocale di Google? 'Amo portami a casa' 'Amo ok, ecco il tragitto più veloce per arrivare a casa' - rrositaofficial : L'assistente di nuova generazione di Google ora supporta l'inglese in Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Sin… - Digital_Day : L'assistente Google è in grado di tradurre conversazioni in 44 lingue. -