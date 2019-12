I profughi palestinesi | un nodo ancora irrisolto

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tra i problemi inerenti il conflitto israelo-palestinese il più complesso da risolvere è quello che riguarda i rifugiati. Il numero ad oggi ammonta a circa 3 milioni di persone, cifra oscillante se si tiene conto che i servizi vengono garantiti a tutti i discendenti deidella guerra del 1948. Nel corso del primo conflitto arabo-israeliano lo spostamento di migliaia di persone, dai loro abituali luoghi di residenza, ha generato il problema dei(...) - Tribuna Libera

SaraLF74 : RT @eccapecca: L'illegalità del piano israeliano di trasferire i cittadini beduini palestinesi nei 'campi profughi per rifugiati' #Negev #… - SPanicali : @RepubblicaTv @repubblica @repubblica e tutti quelli come Rocco Papaleo, ma siete mai andati a vedere dove e come U… - eccapecca : L'illegalità del piano israeliano di trasferire i cittadini beduini palestinesi nei 'campi profughi per rifugiati'… -