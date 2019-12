Conte su Popolare di Bari | “Non difendiamo nessun banchiere”

Leggi la notizia su lastampa

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il premier annuncia la convocazione di un consiglio dei ministri a breve e aggiunge: «faremo una banca del Sud per gli investimenti a partecipazione pubblica»

