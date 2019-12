Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ in corso di svolgimento ilin Meta – Il Gioco sport della palla ovale – Anno Scolastico 2019/2020” organizzato dalla Federazione Italiana Rugby con la collaborazione della F.I.R. Campania e delle Società del territorio sannita (US Rugby Benevento, ASD S. Giorgio del Sannio, Streghe Benevento 2014 RFC, Le Longobarde Rugby Club, Draghi Rugby ASD, Rugby Factory Benevento ASD). Ilpropone un percorso di attività motoria utilizzando come strumento il gioco della “Palla ovale” ideato per la scuola e che si ispira, nell’individuazione dei suoi obiettivi formativi e motori, alle “Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012”. Dopo una prima fase di conoscenza del gioco avvenutale palestre degli istituti di appartenenza, il percorso continuerà con la partecipazione degli alunni a tre ...

anteprima24 : ** Progetto “#Scuole in Meta', incontro il 18 dicembre presso l’impianto di contrada Pacevecchia **… - TheCircleItalia : ?? @sole24ore “Se non posso ballare è accompagnato in tournée da The Circle Italia Onlus attraverso un progetto dida… - miao_thomas : RT @HuaweiMobileIT: È anche attraverso le favole che ogni bambino può sognare, ma soprattutto imparare. Ecco perché siamo andati nelle scuo… -