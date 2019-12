Processo ai Casamonica, un pentito in aula: “Minacciarono di sciogliermi nell’acido” (Di venerdì 13 dicembre 2019) In corso a Roma il maxiProcesso ai Casamonica. La testimonianza di un collaboratore di giustizia in aula: "Minacciarono di squagliarmi nell'acido se non avessi raccontato ciò che sapevo".

Roma - al via Processo a clan Casamonica : 15.20 Ha preso il via a Roma il maxi processo al clan Casamonica, con oltre 40 imputati e accuse che vanno dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, usura e detenzione illegale di armi. Tra le parti civili oltre al Campidoglio, le associazioni Libera, Codice e Federazione antiracket, Sos Impresa, Associazione Caponnetto, Ambulatorio anti-usura onlus, Regione Lazio. Al processo si è arrivati dopo ...