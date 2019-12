Pd | conti a rischio default e propaganda azzoppata Su FQ Millennium in edicola il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Incertezza significativa relativa allanuità operativa». Il giudizio è dei revisori di bilancio, l’oggetto non è un’azienda, ma un partito politico attualmente al governo e che alle prossime elezioni si propone di arginare il salvinismo imperante: il Partito democratico, guidato da Nicola Zingaretti. Così gli esperti di PricewaterhouseCoopers marchiano idel Pd nella loro relazione sull’andamento finanziario del 2018. Significa che il partito rischia il, il ko tecnico per mancanza di soldi. L’ultimo bilancio mostra un conto economico in perdita per 612 mila euro e un patrimonio netto negativo per 3,2 milioni di euro. Il mensile FQ, diretto da Peter Gomez, nel numero inda sabato 14 dicembre propone una serie di inchieste e approfondimenti sulla crisi del Partito democratico, dal punto di vista economico ma anche da quello delle idee, ...

