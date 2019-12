Noto farmaco può causare neoplasie anche maligne, osservati diversi casi: l’avviso di AIFA ed EMA “non superare le dosi massime” [INFO] (Di venerdì 13 dicembre 2019) Ecco la nota pubblicata da AIFA, Agenzie Italiana del farmaco, in merito ad INCRELEX con principio attivo mecasermina, farmaco a rischio di neoplasia benigna e maligna. “Gentile Dottoressa/ Egregio Dottore, in accordo con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), Ipsen Pharma desidera informarLa di quanto segue: Riassunto: • casi di neoplasie benigne e maligne sono stati osservati nel post-marketing in bambini e adolescenti che sono stati trattati con mecasermina. • Il trattamento con mecasermina deve essere definitivamente interrotto se si sviluppa una neoplasia benigna o maligna, e devono essere adottate le appropriate cure mediche specialistiche. • Mecasermina è controindicata nei bambini e negli adolescenti con una neoplasia attiva o sospetta, oppure in qualsiasi condizione o storia clinica che aumenti il rischio di neoplasia ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Altre notizie : Noto farmaco può ...