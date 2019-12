Non c’è pace per Oltre la Soglia | l’ultima puntata slitta ancora e finisce in seconda

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un triste epilogo perla. La fiction di Canale5, dopo un tiepido avvio, non è mai riuscita a brillare negli ascolti. Al contrario, sui social è seguitissima; in tanti, ogni settimana, si ritrovano su Twitter per commentare le puntate, confrontarsi e rispecchiarsi nei personaggi. Sì, perchélaha dimostrato fin dal suo debutto di non essere una serie Mediaset come le altre. La storia ruota intorno alle tematiche legate al disagio giovanile, di cui la dottoressa Tosca Navarro (interpretata da Gabriella Pession) si fa carico ogni giorno. Nella sua clinica ci sono ragazzi che provengono da situazioni familiari complicate, si chiudono in loro stessi senza riuscire a trovare una via d'uscita. Tosca sembra essere l'unica in grado di comprenderli e farli aprire e salvarli prima che vadano "la" e che sia troppo tardi. Questo perché la donna ha sofferto di ...

