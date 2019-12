Monza | calciatore minacciato | “Dovete perdere o sei morto”

Monza - minacce ad un calciatore : “perdete o considerati morto”. Criminale trovato e arrestato - i dettagli : Clamorosa vicenda ha visto come triste protagonista un calciatore di Serie C. Prima del match dello scorso 30 settembre tra Monza e Juventus U19, un difensore del club lombardo sarebbe stato raggiunto dalle minacce di un individuo, coinvolto in un losco giro di scommesse. Come si legge su liberoquotidiano.it, questo è il messaggio arrivato sul cellulare del giocatore: “Sei messo sotto tiro, il mio è un lavoro, oggi devi perdere la ...

Minaccia di morte un calciatore del Monza per vincere le sue scommesse sportive : denunciato 25enne : Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dalla società calcistica A.c. Monza: prima della sfida di Lega Pro contro la Juventus U-23, disputata ad Alessandria, il 25enne aveva Minacciato di morte un calciatore della squadra brianzola intimandogli di fare di tutto per perdere la partita. Il 25enne, scommettitore incallito, cercava in questa maniera di poter vincere la sua schedina: non era la prima volta che metteva in atto questi comportamenti. ...