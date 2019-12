Il maltempo imperversa | ancora danni ai palazzi di via Saragat

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima o poi questa storia finirà, ma solo ed esclusivamente perchè non ci sarà più nulla da far cadere e a quel punto anche ilse ne dovrà fare una ragione. Lo scenario, del resto, è lo stesso da diversi anni. Siamo a Benevento in via, arteria di via Avellino per chi non lo sapesse, dove questa sera è caduta per l’ennesima volta una parte del cappotto termico che riveste (?) uno dei cinquecostruiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari. Un crollo verticale al quale gli inquilini sono ormai abituati e che, fortunatamente per loro, non ha mai comportato tragedie che avrebbero acceso definitivamente l’attenzione generale su una situazione divenuta oramai insostenibile. Caldo d’estate e freddo d’inverno, sembra quasi uno spot pubblicitario e invece è solo il triste e desolante scenario che si ...

