Colpo grosso del Sorrento | arriva Alvino in casacca rossonera

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –del giovane ds delAntonio Amodio che assicura al suo team un calciatore molto importante come, l’attaccante, Francescoche si presenta così alla piazza: “Ho accettatoperché questa società ha un buon progetto. Inoltre è una squadra che seguo visto che fui contattato anche a giugno. Anche la volontà della società nel cercarmi mi ha spinto ad approdare qui”. L’IMPATTO: “E’ stato molto positivo. Conoscevo già cinque, sei calciatori oltre lo staff tecnico che avevo avuto già a Casertana e Nocera così come il ds Antonio Amodio che già mi cercò. Ho ricevuto una bellissima accoglienza”. GLI OBIETTIVI: “Voglio dare un contributo importante alla causa. I miei compagni stanno facendo benissimo e io, che sono l’ultimoto, devo mettermi in carreggiata per proseguire con loro la ...

