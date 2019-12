Tradisce il marito con due uomini | il segreto nascosto in un furgone

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il tradimento non è certo un vanto, ma a volte capita che alcuni casi di infedeltà siano così originali da diventare popolari. È quello che è successo con la”Furgonara“, così soprannominata dagli speaker Andrea&Michele di “Radio Deejay”. Il racconto è quasi esilarante, ed è stato rilasciato in chiave anonima durante una puntata della rubrica “Altà Infedeltà”. La signora F., così chiameremo la “Furgonara”, ha spiegato divertita: “Ma quali motel?! Con gli amanti si fa sesso nel!”. È proprio questa la ‘filosofia di tradimento’ della Signora F., sposata da moltissimi anni e un po’ insoddisfatta del suo matrimonio… Almeno per quello che (non) succede sotto le lenzuola. “Due volte al mese, non più di tre”, ha raccontato ai microfoni del programma riferendosi al numero di volte in cui si ...

