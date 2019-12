“Sette passi per il Sorriso” | nel week end iniziative a San Leucio e Avellino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano gli eventi di “Setteper il Sorriso“, l’iniziativa delle associazioni di prevenzione del cancro al seno guidate dal senologo e consigliere regionale Carlo Iannace che, per un Natale di solidarietà, stanno raccogliendo fondi per i ragazzi del presidio ospedaliero Santobono – Pausilipon di Napoli grazie alla distribuzione delle Christmas Bubbles rosa fatte a mano. Prossima tappa a Sandel Sannio dove, causa maltempo, la manifestazione in programma venerdì 13 dicembre, dedicata all’intitolazione della strada al compianto sindaco Giovanni Iannace, papà di Carlo Iannace, e all’accensione dell’Albero della Prevenzione, è stata rinviata a sabato 14 dicembre con inizio alle ore 16:00. Nei mercatini natalizi sarà possibile acquistare le palline rosa della prevenzione che, ...

