Roma | sfortuna Florenzi | è il primo autogol con i giallorossi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019)firma il momentaneo pareggio del Wolfsberger con unoto: è ilin assoluto con la maglia dellaNon c’è pace per Alessandro. Dopo le polemiche sul suo scarso utilizzo e le voci di cessione a gennaio, l’esterno si è reso protagonista di uno spiacevole episodio nella gara di Europa League contro il Wolfsberger. Al 10′ deltempo,ha firmato il momentaneo pareggio degli austriaci con unato. Ilin assoluto con la maglia della, considerando ogni presenza ufficiale in tutte le competizioni. Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 1 - Questo è il primo autogol in assoluto di Alessandro #Florenzi con la maglia della Roma (considerando tutte le c… - CorSport : #Roma, anche la sfortuna contro #Florenzi: primo autogol in giallorosso ?? - sportli26181512 : #Roma, anche la sfortuna contro Florenzi: primo autogol in giallorosso: Il capitano della #Roma ha giocato solament… -