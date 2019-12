Regionali | De Magistris | “Nessuna allenza con PD o M5s”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Nessuna alleanza con il Partito Democratico e nemmeno con il Movimento 5 Stelle. Vogliamo creare una coalizione civica regionale larga, ma soprattutto fatta da persone credibili e alternative al centrodestra a trazione salviniana e ovviamente a De Luca. Dopo l’epifania presenteremo la nostra lista con annesso candidato presidente”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De, quest’oggi ad Avellino ospite di Luca Cipriano e dell’associazione Ossigeno presso la sala blu del Carcere Borbonico, per rispondere agli interrogativi su Che cos’è una città?. “Avremo modo di parlare con tutte le persone che vogliono essere partecipi – continua De– Ad oggi gli schieramenti dei partiti non sono più granitici come una volta. Crediamo che ci sono le condizioni per suscitare maggior ...

