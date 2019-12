Omicidio Sacchi | il gip di Roma | “Versione di Anastasia inverosimile”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) «Lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili». Questo il giudizio del gip disulle dichiarazioni rese daKylemnyk, la fidanzata di Luca, il giovane ucciso nella notte del 23 ottobre scorso. Le parole del Gip si trovano nel provvedimento con cui ha respinto una istanza di revoca della misura dell’obbligo di firma presentata dal difensore al termine dell’interrogatorio svolto il 4 dicembre scorso., nel corso dell’interrogaotrio di convalida del 4 dicembre scorso e citata dal Gip, ha poi affermato che Giovanni Princi, amico di Luca, la sera del 23 ottobre le riferì che i soldi che le aveva consegnato in un «sacchetto di carta marrone» sarebbero serviti per l’acquisto di una motocicicletta «di provenienza illecita». LEGGI ANCHE:Luca, Del Grosso: “Non volevo uccidere ...

fattoquotidiano : Omicidio Luca Sacchi, Anastasia al gip: “Non sapevo di aver 70mila euro nello zainetto” - infoitinterno : Omicidio Luca Sacchi, il gip su Anastasia: “Le due dichiarazioni lacunose, inverosimili e poco… - infoitinterno : Omicidio Luca Sacchi, il super-testimone contro Anastasiya Kylemnyk: 'Il suo ruolo è stato decisivo' -