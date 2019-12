Madre morta in casa | il figlio di 4 anni | “Sta dormendo per terra”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tragedia a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove unadi 34è stata trovatanella sua. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai figli di soli 4e 18 mesi. Il maggiore, ignaro di quanto stesse realmente accadendo, ha spiegato al padre: “La mamma staper terra in bagno”.

