LIVE Rennes-Lazio 1-0 | Europa League 2020 in DIRETTA | biancocelesti in svantaggio alla

(Di giovedì 12 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Totalmente fuori dpartita lache non riesce a costruire un’azione offensiva mentre ilattacca con continuità, nell’altra partita resta la speranza della vittoria del Celtic che al momento si trova sullo 0-0. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Fine del tempo tempo,1-0. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 43′ Da Cunha prova il tiro da calcetto con la punta, pvicina al secondo palo. 41′ Lea Siliki prova il tiro da fuori, pallone oltre la traversa. 39′CLUJ-CELTIC 0-0: Nell’altra partita possesso pper il Celtic ma pochi tiri in porta. 37′prova a cercare il raddoppio, attacca sulle corsie esterne. 35′ Comincia a scaldarsi Correa per, potrebbe entrare ad inizio secondo tempo. 33′ Attacca ancora il, angolo di ...

