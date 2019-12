Lazio | senti Cataldi | «Sono cresciuto | la squadra continui così» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella conferenza stampa in vista di Rennescrede nella qualificazione: «speriamo che si giochi una partita vera» Domani la partita col Rennes sarà fondamentale per il futuro dellain Europa League, ma sarà decisivo anche il risultato di Celtic-Cluj. In conferenza stampa Daniloha parlato della situazione in Coppa. PASSAGGIO DEL TURNO – «Qualche piccolo rimpianto c’è, eravamo la favorita del girone. Qualche episodio ci ha sfavorito. Potevamo fare meglio in alcuni punti delle partite, purtroppo a volte gira bene altre no. Domani faremo la nostra partita come sempre e poi tireremo le somme. C’è sempre la speranza, noi dovremo fare il nostro. Sarebbe inopportuno se le cose andassero bene lì e qui no. Noi vogliamo vincere, sperando che dall’altra parte si giochi una partita vera» BEL MOMENTO – «...

MarcoVisita : @Mussmauer @lazialeantifa @lazio_e senti va a pià perculo i bambini sotto casa tua che qui non ce sta trippa pe gatti - MarcoReNer_azz : @PinoVaccaro77 @OfficialASRoma senti se ti chiedessero di scegliere fra scudetto a Juve, Inter o Lazio sinceramente… - Solo_La_Lazio : #Lazio, senti #Capello al CorSport: 'Scudetto per 4!' -