La risoluzione giallorossa sul Mes incassa via libera dal Senato Maggioranza regge nel

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Lasupera senza incidenti, nonostante i 4 voti M5s contrari, la prova del voto al. Il testo dellasul Mes, frutto di una lunga e difficile mediazione,164 voti favorevoli a palazzo Madama. Numeri che mettono in sicurezza, almeno per oggi e almeno sulla carta, il governo, con i giallorossi che superano l'asticella dellaassoluta (fissata a quota 161). Certo, arrivano in soccorso alcuni voti 'esterni', come quello della senatrice di +Europa Emma Bonino, degli ex grillini come il comandante De Falco e Elena Fattori, e della senatrice a vita Elena Cattaneo. Ma le tensioni sono evidenti ed esplodono sia alla Camera che al, con il M5s nel caos. A Montecitorio in 14 non partecipano al voto, anche se poi fonti del Movimento precisano che le assenze di 12 deputati erano state comunicate e, quindi, giustificate. A palazzo ...

