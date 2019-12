Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Su Il, Franco Ordine scrive della scelta di Dedi esonerare Carlo Ancelotti e prendere, al suo posto,. Il ragionamento che ha fatto il presidente è stato questo, scrive: “Ha pensato: Carlo è stato un signore nei modi, negli allenamenti e nei comportamenti con i calciatori, alcuni dei quali avrebbero meritato ildi ferro. Bene: adesso scegliamo come successore uno che è pronto a mostrare i denti aguzzi a chiunque dovesse sgarrare”. Ma Desbaglia a pensare cheallenatore sia lo stesso di quando giocava a calcio. “ilallenatore non è piùcalciatore perché ha preso visione, dopo l’indispensabile apprendistato, della diversità del ruolo e delle responsabilità”.sa che deve cambiare qualcosa. “Adesso è un allenatore di 41 anni che deve costruirsi la seconda carriera e deve farlo con la ...

luigiliccardo5 : RT @napolista: Il Giornale: De Laurentiis ha scelto Gattuso per il pugno duro, ma Rino non è il Ringhio calciatore Dopo l’apprendistato da… - napolista : Il Giornale: De Laurentiis ha scelto Gattuso per il pugno duro, ma Rino non è il Ringhio calciatore Dopo l’apprend… -