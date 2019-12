Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Iinsi stanno sciogliendo settepiùa quanto accadeva negli’90, aumentando il rischio inondazioni. A dimostrarlo sono i dati raccolti dall’Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC). Il livello del mare, come riporta il Guardian, rischia di aumentare di 67 cm entro il 2100. Una cifra superiore di 7 cma quella prevista dall’IPCC. Allo stesso modo, il foro scientifico delle Nazioni Unite aveva stimato un “rischio alluvione” per 360 milioni di persone, una cifra che in realtà i recenti studi smentiscono fornendo un numero vicino ai 400 milioni di persone a rischio entro la fine del secolo. Inoltre, i possibili innalzamenti del livello del mare incrementerebbero il rischio di mareggiate, colpendo aree costiere in tutto il mondo. “Questi non sono eventi improbabili o ...

planetpaul65 : RT @HuffPostItalia: I ghiacciai in Groenlandia si sciolgono 7 volte più velocemente rispetto agli anni ’90 - antoniococo2 : RT @HuffPostItalia: I ghiacciai in Groenlandia si sciolgono 7 volte più velocemente rispetto agli anni ’90 -