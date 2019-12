Formula 1 | Binotto tranquillizza i tifosi | “Tra Vettel e Leclerc rapporto ottimo”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’intervista diad Auto Motor und Sport: “Non è un abbinamento di piloti esplosivo. C’è fiducia per il prossimo anno”. ROMA – Lunga intervista ai microfoni del sito tedesco Auto Motor und Sport perche si è soffermato ancora una volta sulla coppia: “Il nostro abbinamento non è esplosivo – ha sottolineato il team principal della Rossa – Seb e Charles fuori dalla pista si comportano bene. Quello successo in Brasile non dovrà più accadere e di questo ne hanno parlato in privato ma la fiducia in loro non è cambiata“.ribadisce: “Prima la squadra, poi il singolo” In casa Ferrari ci sono dei diktat da rispettare come conferma lo stessoin questa intervista: “I piloti sanno dove vogliamo andare e che il primo punto è che la squadra deve avere la precedenza sul ...

