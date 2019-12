Clima pessimo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Fresco di approvazione in Commissione europea, presentato in pompa magna da Ursula von der Leyen ieri all’Europarlamento, il Green deal rischia di non passare al suo primo test dai capi di Stato e di governo. Oggi la presidente della Commissione europea presenta anche al Consiglio europeo il suo piano per fare dell’Europa un continente a emissione zero nel 2050, cifra della nuova legislatura dell’Ue. Ma qui all’Europa building, dove i leader si riuniscono, il. Tre paesi dell’est, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono sul piede di guerra. Anche sul nucleare, dove sono in compagnia di Emmanuel Macron, presidente della nazione più dipendente da questa fonte di energia nel mondo. “Può far parte del mix”, insiste Emmanuel Macron, interessato a inserire l’energia atomica tra le fonti ‘verdi’. E ...

Rosaria94182979 : @SalernoSal @La7tv Supporter organizzati? Si sente bene? Chi la autorizza a sparare cavolate? Quelli come Lei sono… - Maria89828556 : RT @LegaSalvini: #Gobbato: Il cosiddetto decreto clima non è una svolta, è un mix di demagogia e tasse punitive, è un altro pessimo prodott… - LauraCarrese : RT @Noiconsalvini: #Gobbato: Il cosiddetto decreto clima non è una svolta, è un mix di demagogia e tasse punitive, è un altro pessimo prodo… -