Capo d' Orlando | crollato il controsoffitto in un asilo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ad', in provincia di Messina, oggi, verso mezzogiorno, èil controsoffito nella cucina di unnido, ferendo quattro persone, le cuoche che stavano preparando il pranzo per i bambini. Una di loro si è ferita in modo piuttosto grave, perché i calcinacci le sono caduti in testa, mentre le altre tre hanno ferite lievi. Nessuno dei bambini è rimasto coinvolto nell'incidente, i bambini sono tutti figli di impiegati comunali. La maggior parte di loro sono stati subito portati via dai genitori, gli altri sono stati trasferitine plesso del palazzo municipale Satellite.Ora l'area della cucina è stata posta sotto sequestro ed è in corso un'indagine, infatti sul posto sono arrivati il magistrato, la polizia e i carabinieri. A quanto pare, nell'edificio erano stati svolti dei lavori di ristrutturazione due anni fa, ma non nella cucina, dove oggi si è verificato il ...

