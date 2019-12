Azione revocatoria e il conferimento in una società di capitali

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Cass15.11.2019 n 29716 L'inefficacia ex art 2901 cc della cessione di un bene immobile in comunione ordinaria conferito nel capitale sociale, non incide sul valore delle azioni emesse dalla; infatti l'non comporta alcun effetto restitutorio nel patrimonio del disponente (venditore), né alcun effetto traslativo in favore del creditore, comportando solo l'inefficacia dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio e rendendo il bene trasferito al terzo () assoggettabile ad azioni esecutive.

