Almanacco del 12-12-2019 ore 07 | 30

(Di giovedì 12 dicembre 2019)del giorno è giovedì 12 dicembre Buona giornata da Francesco visitare Oggi la chiesa ricorda Santa Giovanna De Chantal Ricordiamo anche San Fiorenzo Abate come sapete noi parliamo di Fiorenza e come sapete perché preferiamo Nola variante femminile comunque deriva dal latino Florence Che significa un cognome in uso presso i Romani si trasformano in epoca più tarda florentius assumendo significato guraleci diffusione Medioevo grazie al culto di numerosi Santi oggi è discretamente attestato in tutta Italia è una persona concreta animato da grande volontà che riesce quasi sempre a portare avanti il proprio lavoro con gioia e serenità si rivela un’ottima amica a cui confidare i segreti aspettative essendo anche una buona consigliera che richiama alla realtàcon dolcezza In campo sentimentale da tutta se stessa è innamorata dell’amore Cerca sempre di colorare la propria ...

