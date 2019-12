Agropoli | al via l’attivazione di percorsi di integrazione per migranti regolari

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – L’Cilento Servizi, Azienda speciale consortile, in collaborazione con il Comune die con Mathesis Srl ha aderito al progetto P.U.O.I. – Protezione Unita a Obiettivo, indetto dal ANPAL Servizi Spa e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali perdiintegrati di inserimento socio-lavorativo a favore di. Dieci i soggetti che potranno prendere parte ad un tirocinio extracurriculare che verrà effettuato sul territorio del Comune di, per la durata di 6 mesi, a 36 ore settimanali. Un progetto, che mira a favorire l’e non comporterà alcun costo per l’Ente e per l’Azienda. I soggetti interessati possono presentare la domanda di partecipazione presso la sede dell’Cilento Servizi in viale Lombardia (dal lunedì al ...

