A proposito di Rumor e di Piazza Fontana (Di giovedì 12 dicembre 2019) Il drammatico ricordo della strage di Piazza Fontana, giusto mezzo secolo fa, ha riportato alla luce la figura di Mariano Rumor, democristiano, all’epoca presidente del consiglio.Il drammatico sottinteso di quell’attentato era che il premier si dovesse disporre a firmare lo stato di emergenza, uscendo dalla logica costituzionale e avviando il paese verso il “commissariamento”, chiamiamolo così, delle sue libertà fondamentali. Era questo l’intento di quella strage. Sospendere la democrazia e avviarsi lunga la china dell’autoritarismo.Rumor resistette a quella pressione. Lo fece per “opportunismo” o per “paura” ha scritto Andrea Purgatori su queste colonne. Non credo proprio. Lo fece perché da buon democristiano sapeva bene che le ragioni del suo partito e della sua fede politica lo portavano da ...

