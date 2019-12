L’omino di pan di zenzero è gender neutral | la scelta nel Regno Unito

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il politicamente corretto non si astiene nemmeno quando si parla di alimentazione e lo sa bene il celebre omino di pan di, che nelè improvvisamente diventato un simbolo sessista e omofobo. Accade infatti che la catena di supermercati britannica Co-op abbia deciso di rinominare i noti dolci natalizi come “Persone di pan di”, a seguito di alcune proteste dei consumatori che invitavano la catena a scegliere un nome più inclusivo nei confronti delle donne e delle persone Lgbt. L’omino di pan dicambia nome Nel comunicato che spiega la decisione di cambiare nome all’omino di pan di, la catena Co-op afferma di aver fatto ciò per venire incontro alle richieste della clientela: “Inclusione e diversità sono al centro dei valori di Co-op e stiamo cercando di creare un personaggio che possa essere utilizzato per celebrare ...

